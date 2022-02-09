Политолог усомнился в добровольном выполнении Украиной Минских соглашений

Замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько выразил уверенность, что украинские власти добровольно не пойдут на выполнение Минских соглашений. Об этом написало ИА НСН.

Безпалько объяснил, что Минские соглашения превратят Незалежную в демократическое федеративное государство, которому придется учитывать интересы жителей донбасских республик и амнистировать тех, кто воевал против Украины.

«Это, по сути, саморазрушение той политической системы, которая сложилась на Украине с 2014 года. Поэтому никто из тех, кто добился власти, на подобного рода шаги не пойдет. Это равносильно отстранению самих себя от власти», — обозначил политолог.

По его мнению, Украину можно лишь заставить выполнять Минские соглашения. Он допустил, что добровольно это мог бы сделать какой-нибудь президент нейтрального характера, который не настроен на конфликты с РФ.