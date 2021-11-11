Политолог усомнился, что отношения Польши и ЕС улучшатся на фоне миграционного кризиса

Отношения между Польшей и Евросоюзом вряд ли значительно потеплеют на фоне миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Такой прогноз в разговоре с «360» сделал политолог Малек Дудаков.

«Я не думаю, что стоит ожидать какого-то смягчения со стороны Брюсселя в адрес Польши. То, что мы сейчас наблюдаем, — серьезная проблема. Но противоречия между Брюсселем и Варшавой, на мой взгляд, еще более серьезные. Здесь и бизнес-интересы затронуты, культурная повестка», — заявил он.

По его словам, дело касается не только массового притока мигрантов через границу Белоруссии и Польши. Западная пресса написала, что в случившемся виноваты и Белоруссия, и Польша, единой пропольской позиции в СМИ нет.

«Для нынешней консервативной парламентской коалиции Польши такого рода события играют им на руку в рамках сплочения электората. С другой стороны, до следующих выборов еще далеко — они в 2023 году. Поэтому сейчас какой-то выгоды нынешняя польская власть из этого может не получить», — заключил Дудаков.

Тысячи мигрантов оказались в ловушке между границами Белоруссии и Польши. Они намерены были через Польшу попасть в Евросоюз, но страна их не пускает. Стороны винят в сложившейся ситуации друг друга. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что если Европа введет против Белоруссии санкции, то он остановит транзит газа в ЕС.