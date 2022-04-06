Политолог Светов назвал тип человека у власти, к которому относился Жириновский

Политолог Юрий Светов рассказал, к какому типу властолюбивых людей относился лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Он пояснил, что в политологии выделяется четыре типа: Отец нации, Герой, Сосед и Клоун. Жириновский хотел играть роль Отца нации, но походил скорее на Клоуна, считает Светов.

«Жириновский претендовал на роль Отца, но скатывался к типажу Клоуна — правда, хитрого и мудрого», — подчеркнул он.

Политолог уточнил, что был знаком с политиком лично и удивлялся, насколько по-разному тот может себя вести. В личном общении Жириновский был вежливым и мягким, что сильно отличалось от его манеры поведения на публике, рассказал он.