Политолог сравнил разговоры про преемника Путина с мистицизмом и вакханалией

Президент России Владимир Путин не исключил возможности баллотироваться на пост главы государства на очередных выборах и попросил не искать ему преемника. Зачем глава государства озвучил такую мысль, «360» объяснила политолог Наталия Елисеева.

Эксперт обратила внимание, что Путин не подтвердил, будет он баллотироваться или нет. Соответственно, это решение российский лидер еще не принял.

«Но здесь, на самом деле, важно несколько другое. А именно его фраза о том, что если условно не будет какой-то кандидатуры преемника, если условно у руководства страны, у элит не будет понимания того, кто будет после Путина — либо сам Путин, либо какой-то преемник, — то, соответственно, любая работа, которая будет вестись на этот момент, будет остановлена», — пояснила Елисеева.

Более того, действительно, начнутся поиски и гадания, кто займет кресло президента, отметила политолог. Могут возникнуть и конфликты на различных уровнях власти. И вместо работы на одну общую идею будет очередная непонятная борьба, «причем за что-то мифическое». Все разговоры про трансфер, про преемника «отдают определенным мистицизмом», потому что в основе этих разговоров абсолютно ничего нет.

Путин осознает, что если у тех же элит и в том числе у общества не будет общего понимания, как дальше будет развиваться страна, то возможны и последствия. Причем не самые позитивные. Собственно, поэтому Путин-то и заговорил Наталия Елисеева политолог.

Поправка вводилась для того, чтобы некоторые представители разных групп общественности перестали заниматься поиском мифического преемника и непосредственно начали работать, добавила собеседница «360». По ее словам, это мешает работе — начинаются обсуждения, гадания, встречи, разговоры, манипуляции, попытки угадать, кто же будет очередным главой государства.

«Это не приносит никакого позитивного эффекта для вертикальной власти — для стабильного управления, во-вторых, для населения, а в-третьих, вообще для развития государства», — отметила Елисеева.

По ее мнению, подобные разговоры — это все-таки некий эгоизм по обеспечению себе непосредственно кресла, а никоим образом не по обеспечению нормальной эффективной работы.

В 2022 году вот эта вот вакханалия по поиску следующего президента может перейти все границы разумного. И последствия от этого могут быть не очень хорошими Наталия Елисеева политолог.

Ранее Путин заявил, что для себя еще ничего не решил. Он не исключает возможности баллотироваться, если соответствующую поправку внесут в Конституцию. Тем не менее он предложил подождать, «там видно будет».