Политолог сравнил разговоры про преемника Путина с мистицизмом и вакханалией
Эксперт обратила внимание, что Путин не подтвердил, будет он баллотироваться или нет. Соответственно, это решение российский лидер еще не принял.
«Но здесь, на самом деле, важно несколько другое. А именно его фраза о том, что если условно не будет какой-то кандидатуры преемника, если условно у руководства страны, у элит не будет понимания того, кто будет после Путина — либо сам Путин, либо какой-то преемник, — то, соответственно, любая работа, которая будет вестись на этот момент, будет остановлена», — пояснила Елисеева.
Более того, действительно, начнутся поиски и гадания, кто займет кресло президента, отметила политолог. Могут возникнуть и конфликты на различных уровнях власти. И вместо работы на одну общую идею будет очередная непонятная борьба, «причем за что-то мифическое». Все разговоры про трансфер, про преемника «отдают определенным мистицизмом», потому что в основе этих разговоров абсолютно ничего нет.
Путин осознает, что если у тех же элит и в том числе у общества не будет общего понимания, как дальше будет развиваться страна, то возможны и последствия. Причем не самые позитивные. Собственно, поэтому Путин-то и заговорилНаталия Елисееваполитолог.
Поправка вводилась для того, чтобы некоторые представители разных групп общественности перестали заниматься поиском мифического преемника и непосредственно начали работать, добавила собеседница «360». По ее словам, это мешает работе — начинаются обсуждения, гадания, встречи, разговоры, манипуляции, попытки угадать, кто же будет очередным главой государства.
«Это не приносит никакого позитивного эффекта для вертикальной власти — для стабильного управления, во-вторых, для населения, а в-третьих, вообще для развития государства», — отметила Елисеева.
По ее мнению, подобные разговоры — это все-таки некий эгоизм по обеспечению себе непосредственно кресла, а никоим образом не по обеспечению нормальной эффективной работы.
В 2022 году вот эта вот вакханалия по поиску следующего президента может перейти все границы разумного. И последствия от этого могут быть не очень хорошимиНаталия Елисееваполитолог.
Ранее Путин заявил, что для себя еще ничего не решил. Он не исключает возможности баллотироваться, если соответствующую поправку внесут в Конституцию. Тем не менее он предложил подождать, «там видно будет».