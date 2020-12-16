Политолог спрогнозировал тактику Байдена в общении с Россией

Накануне бывший старший директор по вопросам РФ Совета нацбезопасности Белого дома Фиона Хилл посоветовала демократу не повторять ошибок экс-президента Барака Обамы и «считаться с Россией». Филиппенко выразила уверенность, что будущий глава штатов сможет работать без оглядки на его политику.

«Байден, конечно, политик очень опытный, и его опыт говорит о том, что он будет выстраивать собственную политику в отношении России. У него будет свой ход мыслей, своя тактика. Но в его администрации будет много людей, которые состояли в команде Барака Обамы», — заметила специалист.

По ее мнению, это отразится на стратегических решениях в США. При этом эксперт уверена, что Байден будет исходить из нынешней ситуации и расстановки сил. Филиппенко напомнила, что он более 40 лет находится на политической арене, благодаря чему накопил хороший опыт в профессиональной сфере.