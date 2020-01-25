Политолог: помощник Путина по вопросам Украины Сурков ушел с госслужбы

Помощник президента Владислав Сурков ушел с государственной службы. Такое решение он принял из-за смены курса по Украине, рассказал близкий к Суркову политолог Алексей Чеснаков.

«В связи со сменой курса на украинском направлении Владислав Сурков ушел с государственной службы», — написал политолог в Telegram-канале.

Он добавил, что ближайший месяц Сурков планирует заняться медитацией. Позже он пообещал рассказать о конкретных причинах своего ухода с должности и своих планах на будущее.

Владислав Сурков стал помощником президента России Владимира Путина в сентябре 2013 года. До этого времени он был заместителем премьер-министра, а ранее первым замом главы администрации президента.

В конце 2019 года британская газета The Guardian включила Суркова в десятку наиболее влиятельных политических советников в мире. Издание назвало его «серым кардиналом Кремля» и заявило, что Сурков занимался вопросами урегулирования конфликта на Украине и пользуется большим политическим влиянием. Его также назвали автором термина «суверенная демократия», который определяет российскую политическую систему.