Власть 09 января 2023, 17:46 Политолог Солонников рассказал, почему главы государств скрывают информацию о своем здоровье Политолог Солонников: фактор здоровья первого лица оказывает влияние на политическую жизнь

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Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с РИА ФАН объяснил, почему некоторые главы государств скрывают реальную информацию о состоянии своего здоровья.

Как заметил эксперт, фактор здоровья первого лица оказывает влияние на политическую жизнь в любой стране.

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«Здоровье главы государства — очень важный фактор для властей каждой страны, и они стараются если не уберечь его от всего, что может угрожать его безопасности, то хотя бы преподнести его в выгодном свете», — добавил он.

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Многие главы государств используют только позитивную информацию, какое бы состояние здоровья у них не было, отметил Солонников.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг фейки о своих болезнях, которые якобы распространяются оппозиционными политиками.