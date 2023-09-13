Власть 13 сентября 2023, 15:59 Политолог Смолин заявил, что встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына станет результативной

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Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в разговоре с радиостанцией Sputnik сообщил, что встреча российского президента Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына будет довольно результативной.

По его словам, визит Ким Чен Ына будет обсуждаться во всех СМИ, в том числе на Западе.

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«Ким Чен Ын — информационно очень раскрученная фигура, другой вопрос, с каким знаком, но эта встреча, безусловно, будет обсуждаться всеми СМИ как на Востоке, так и на Западе», — сообщил Смолин.

Политолог добавил, что в военном плане Северная Корея вполне может быть полезна России.