Власть 03 августа 2023, 15:21 Политолог Смолин: Трампа всеми силами вынуждают отказаться от участия в президентской гонке

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Бывшего президента США Дональда Трампа всеми способами вынуждают отказаться от участия в предстоящих президентских выборах. Об этом сообщил политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в эфире радиостанции Sputnik.

По словам эксперта, нынешнее американское руководство прикладывается все усилия, чтобы Трамп не дошел до старта президентской гонки. Такими темпами его могут «выбить из политического класса», добавил Смолин.

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Отмечается, что Трампа могут приговорить к 561 году тюрьмы на основании выдвинутых обвинений.