Власть 25 августа 2023, 18:28 Политолог Смолин: реальный арест Трампа будет сильным ударом по Республиканской партии

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Реальный арест бывшего президента США Дональда Трампа до выборов, которые пройдут в 2024 году, станет сильным ударом по Республиканской партии. Об этом сообщил политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, если американская элита продолжит сажать республиканцев, то шансов у партии победить в ближайшие десятилетия просто не будет. При таком исходе США станет однопартийной страной, где президенты от Демпартии будут сменять друг друга.

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Отмечается, что Трамп посетил тюрьму округа Фултон штата Джорджия, где формально сдался властям.