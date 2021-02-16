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    16 февраля 2021, 20:23

    Политолог: слова Лаврова о ЕС стали легким шлепком по Брюсселю

    Артур Блянихов

    Политолог Александр Сосновский в своем Telegram-канале прокомментировал слова главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом. Специалиста процитировало «Утро.ру».

    По словам Сосновского, иногда требуется пощечина, чтобы остановить истерику. Он заметил, что после этого «наступает успокоение и правильное осознание реальности».

    «Будем считать, что слова о Евросоюзе, сказанные Лавровым, стали таким легким шлепком по Брюсселю. По моему, действует», — написал эксперт.