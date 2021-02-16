Политолог: слова Лаврова о ЕС стали легким шлепком по Брюсселю
Политолог Александр Сосновский в своем Telegram-канале прокомментировал слова главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом. Специалиста процитировало «Утро.ру».
По словам Сосновского, иногда требуется пощечина, чтобы остановить истерику. Он заметил, что после этого «наступает успокоение и правильное осознание реальности».
«Будем считать, что слова о Евросоюзе, сказанные Лавровым, стали таким легким шлепком по Брюсселю. По моему, действует», — написал эксперт.