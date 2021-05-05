Политолог: скорее всего, встреча Путина и Байдена состоится

Политолог Борис Межуев обсудил с радиостанцией Sputnik перспективы возможной встречи между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Межуев напомнил о большом объеме проблем, которые возникли между Вашингтоном и Москвой. По его словам, только личный контакт глав государств может предотвратить ухудшение ситуации.

«Но в чем еще смысл личной встречи (хотя речь идет о саммите, который уже предполагает определенные решения) — подготовка к подобной встрече всегда снижает остроту напряжения. Ясно, что никто не будет рисковать подобной возможностью. <…> Поэтому думаю, что встреча, скорее всего, состоится», — предположил специалист.