Политолог: «Сила Сибири» лишит Запад монополии на российский газ
Политолог Александр Ведруссов выразил уверенность, что с запуском нового газопровода «Сила Сибири» Запад лишится статуса монопольного покупателя голубого топлива у России. Специалиста процитировал сайт телеканала «Звезда».
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Политолог напомнил, что западные партнеры пытаются максимально закрыть для России свои рынки, однако Москва находит варианты пробиться с помощью газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2». Теперь же запущена и «Сила Сибири». По словам эксперта, благодаря этому проекту у РФ есть восточное направление.
«И теперь на западном направлении нам будет гораздо удобнее договариваться с Европой, потому что теперь она не монопольный покупатель», — заметил Ведруссов.