Политолог: «Сила Сибири» лишит Запад монополии на российский газ

Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири» Подробнее

Политолог напомнил, что западные партнеры пытаются максимально закрыть для России свои рынки, однако Москва находит варианты пробиться с помощью газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2». Теперь же запущена и «Сила Сибири». По словам эксперта, благодаря этому проекту у РФ есть восточное направление.

«И теперь на западном направлении нам будет гораздо удобнее договариваться с Европой, потому что теперь она не монопольный покупатель», — заметил Ведруссов.