Власть 21 ноября 2023, 20:52 Политолог Шаповалов: переговоры с РФ станут крахом политической карьеры Зеленского

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Позиция президента Украины Владимира Зеленского не предполагает переговорный процесс с Россией. Реализация этого процесса станет крахом его политический карьеры, сообщил политолог Владимир Шаповалов в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам эксперта, рассчитывать на второй президентский срок Зеленский уже вряд ли сможет в случае мирных переговоров с Россией.

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При этом Шаповалов отметил, что решение о начале переговорного процесса по-прежнему остается за западными политиками.