Власть 16 марта 2023, 17:21 Политолог Сергей Федоров не верит, что Макрон распустит нацсобрание

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Президент Франции Эммануэль Макрон не станет распускать Национальное собрание, скорее он отправит в отставку все правительство. Об этом ИА НСН рассказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

По мнению Федорова, при досрочном голосовании партия действующего президента может получить еще меньше мест, чем имеет сейчас. Поэтому Микрону невыгодно его проведение. Но до роспуска Национального собрания, подчеркивает эксперт, не дойдет еще и потому, что проект пенсионной реформы все же примут.

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«Скорее всего, закон будет принят. Чтобы его не приняли, нужно объединение всей оппозиции, плюс республиканцев, а у них раздрай. Правительство хочет применить статью 49-3 Конституции Франции и принудительно принять закон в обход парламента», — сказал Сергей Федоров.

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Также он добавил, что французские власти приложат все усилия, чтобы не допустить усугубления протестов. Например, попытаются рассорить профсоюзы.

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