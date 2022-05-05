Политолог счел PR-акцией слова президента Хорватии о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин обсудил с «ПолитЭкспертом» слова президента Хорватии Зорана Милановича о том, что он наложит вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Топорнин заметил, что Хорватия — это парламентская республика, где избранному правительству принадлежат реальные полномочия практически во всех сферах. У самого же главы государства немного полномочий, чтобы реализовывать подобные заявления.

«Скорее всего, это (заявление о вето. — Прим. ред.) можно расценивать как некую PR-акцию по привлечению внимания к своей фигуре, увеличению рейтинга среди избирателей», — допустил собеседник издания.