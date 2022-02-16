Политолог счел глупым «вторжение» России на Украину в указанный Байденом день

Политолог Дмитрий Абзалов обсудил с порталом News.ru сообщения западных СМИ, которые постоянно переносят дату «вторжения» России на Украину.

По словам политолога, если бы Россия хотела напасть на Украину, то сделала бы это осенью 2021 года, не дожидаясь, пока Киев получит от западных стран вооружение.

«Вопрос другой, долго ли все так будет происходить? Концентрация сил обеих сторон (ВСУ и ДНР. — Прим. ред.) достаточно высокая, ситуация никак не разрешилась, реализации политической части Минских соглашений как не было, так и нет», — обратил внимание собеседник издания.

По его мнению, было бы очень глупо нападать именно в то время, которое обозначил президент США Джо Байден.