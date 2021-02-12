Политолог Самонкин назвал «бутафорией» Мюнхенскую конференцию без России

Политолог Юрий Самонкин прокомментировал новость о том, что президент России Владимир Путин не будет выступать на Мюнхенской конференции по безопасности, написало ИА Nation News.

Накануне о том, что Путин решил не посещать это мероприятие, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Свое участие уже подтвердили глава США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Лейден, генсеки ООН и НАТО. Самонкин назвал возможную причину отсутствия лидера нашей страны на конференции.

«Вероятно, президент не посчитал нужным приехать. Без участия России площадка превращается в бутафорию якобы обсуждения проблем. Будут приняты множество резолюций, которые не получат практического применения», — заявил специалист.

Как он напомнил, в 2007 году Путин заявил, что Европа должна думать, с кем ей необходимо выстраивать отношения и безопасность. По словам Самонкина, президент РФ сделал предупреждение, однако Европейский союз к нему не прислушался.