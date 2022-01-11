Политолог Салин назвал возможные последствия для Киева при успехе переговоров РФ и США

Политолог Павел Салин предположил, что если в переговорах по гарантиям безопасности Штаты встанут на строну РФ и примут требования, то киевским властям придется проводить более гибкую политику. Специалиста процитировала Lenta.ru.

По мнению Салина, одна из ошибок России заключается в том, что она переоценивает влияние США на Украину. Однако у лидера Незалежной Владимира Зеленского есть понимание того, что в случае выполнения всех требований Вашингтона большой кризис внутри стран неминуем.

«Потому власти Украины, вероятно, начнут просто больше обещать, но не делать», — допустил собеседник издания.