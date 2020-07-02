Политолог: РФ может спокойно потопить весь американский флот в Черном море

По данным информагентства, ранее в СМИ появились сообщения, что Соединенные Штаты якобы готовятся отправить свои корабли в Черное море. Отмечается, что с подобной инициативой выступал один из сенаторов США.

По мнению Сатановского, такие идеи бессмысленны и глупы. Он напомнил, что у России есть эффективные механизмы противодействия, если американские корабли все-таки окажутся в Черном море. В частности, дополнительные ЗРК С-400 были недавно установлены в Крыму.

«Это свидетельствует о том, что в акватории моря Россия может спокойно потопить весь американский флот, сколько бы кораблей туда не пришло», — обозначил эксперт.