Политолог разъяснил цели поездки Пелоси в Ереван | 360°

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Политолог разъяснил цели поездки Пелоси в Ереван

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Директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов прокомментировал визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в столицу Армении. По его мнению, она поехала туда для некоей дестабилизации ситуации в регионе, передает «Вечерняя Москва».

Политолог напомнил, что недавняя поездка Пелоси на Тайвань вызвала раздражение у китайских властей. Он заметил что с Ереваном ситуация такая же, поскольку Армения — «это точка, которую пытаются раскачать в условиях противостояния с Азербайджаном».

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«Пелоси обвинила Азербайджан в атаках на Армению, а Баку воспринял это в штыки, потому что это не так. Это стравливание и попытка разжечь конфликт на Южном Кавказе в тех условиях, когда РФ занята специальной военной операцией. Раздергивание по границам — это тактика американцев», — цитирует Михайлова ИА НСН.

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