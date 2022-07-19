Политолог разъяснил, почему на переговоры с Лавровым на саммите G20 образовались очереди

Политолог Александр Шатилов обсудил с Life сообщение о том, что на саммите G20 образовалась очередь на разговор с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым.

«Весь мир наблюдает за ходом спецоперации и санкциями. Многие считают, что у России есть шансы одержать победу, и поэтому в этой ситуации важно заранее наладить конструктивные отношения с РФ», — обратил внимание специалист.

По его мнению, Западу не удалось настроить весь мир против РФ. Он заметил, что объединилось лишь ядро западного мира, куда входят Штаты, Канада, Евросоюз и Япония. При этом, по словам политолога, США за годы своего доминирования на мировой арене вместе с союзниками достали «человечество своей эгоистической, очень агрессивной позицией».

«Поэтому многие поддерживают Россию и взаимодействуют по принципу „враг моего врага — мой друг“. Поэтому страны не поддаются даже на угрозы США», — добавил собеседник издания.