    22 июня 2020, 11:12

    Политолог разъяснил, почему Болтон поставил Путина в пример Трампу

    Артур Блянихов

    Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин обсудил с РИА ФАН слова бывшего советника президента США Джона Болтона о том, что Владимир Путин лучше Дональда Трампа готовится к деловым встречам.

    Специалист пояснил, что Болтон выпускает свои мемуары, чтобы в преддверии выборов дискредитировать главу государства.

    «Болтон обижен, что Трамп не обращал внимания на его внешнеполитические идеи», — заметил Блохин.

    Он напомнил, что Болтон хотел втянуть Трампа в полномасштабный конфликт в Северной Корее, Иране или Венесуэле. В результате они оба не сработались друг с другом, и сейчас Болтон стал мстить своему бывшему начальнику.

    Политолог пояснил, что Болтон является представителем американских неоконсерваторов, а они самые агрессивные в политической элите Соединенных Штатов.

    «Сам Трамп пришел к власти благодаря тому, что критиковал их внешнюю политику. Сначала он не хотел брать Болтона на работу, но когда были увольнения и часто менялись советники по нацбезопасности, то в итоге Трамп поставил на эту должность Болтона», — обратил внимание собеседник информагентства.