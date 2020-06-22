Политолог разъяснил, почему Болтон поставил Путина в пример Трампу

Специалист пояснил, что Болтон выпускает свои мемуары, чтобы в преддверии выборов дискредитировать главу государства.

«Болтон обижен, что Трамп не обращал внимания на его внешнеполитические идеи», — заметил Блохин.

Он напомнил, что Болтон хотел втянуть Трампа в полномасштабный конфликт в Северной Корее, Иране или Венесуэле. В результате они оба не сработались друг с другом, и сейчас Болтон стал мстить своему бывшему начальнику.

Политолог пояснил, что Болтон является представителем американских неоконсерваторов, а они самые агрессивные в политической элите Соединенных Штатов.

«Сам Трамп пришел к власти благодаря тому, что критиковал их внешнюю политику. Сначала он не хотел брать Болтона на работу, но когда были увольнения и часто менялись советники по нацбезопасности, то в итоге Трамп поставил на эту должность Болтона», — обратил внимание собеседник информагентства.