Политолог рассказал об особенностях проведения 75-й Генассамблеи ООН

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал об особенностях проведения 75-й Генассамблеи ООН. Первый день мероприятия уже завершился в Нью-Йорке.

Во вторник, 22 сентября, в штаб-квартире ООН покажут видеообращение к делегатам российского президента Владимира Путина. Уточняется, что глава США Дональд Трамп наряду с лидерами других стран подготовил свое обращение к Генассамблее, информирует радио Sputnuk.

«Была интрига — Дональд Трамп будет выступать лично или нет. Ему тут рядом, но он не находится ни в комплексе ООН, ни даже в самом Нью-Йорке. Но возможность выступить лично у него сохранялась. Сегодня — основной день. Сегодня должны выступить лидеры США, Китая, России, Франции, Ирана», — подчеркнул специалист.

Солонников отметил, что ситуация с СОVID-19 отразится на том, как будет происходить общение. Например, не будет личных встреч в кулуарах и обсуждения этих выступлений. Ожидается, что большая часть выступления Путина будет посвящена теме невозможности переустройства мира и переписывания истории Великой Отечественной войны.