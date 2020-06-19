Политолог рассказал о деталях электронного голосования
Эксперт Центра политического анализа Павел Данилин рассказал, что «электронное голосование имеет несколько степеней защиты и возможности их проверки». Об этом сообщила НСН.
По его словам, «проще всего подтасовывать результаты через голосование по почте», «поэтому решили не вводить такое голосование сейчас».
«О подтасовке говорят обычно те, кто чаще всего работают в интересах западных стран для дискредитации российской власти и избирательной системы», — уточнил Данилин.