Политолог рассказал о деталях электронного голосования

По его словам, «проще всего подтасовывать результаты через голосование по почте», «поэтому решили не вводить такое голосование сейчас».

«О подтасовке говорят обычно те, кто чаще всего работают в интересах западных стран для дискредитации российской власти и избирательной системы», — уточнил Данилин.