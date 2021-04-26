Политолог рассказал, о чем на самом деле пойдет речь на встрече Путина и Зеленского

Владимир Зеленский предложил обсудить на возможной встрече с Владимиром Путиным темы церкви и русского языка, так как изначально это был запрос российского лидера. Однако на самом деле президент Украины намерен говорить о Донбассе. Такое мнение в беседе с «360» высказал директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Выбор тем, которые упомянул Владимир Зеленский, вполне логичный. Те самые темы, которые Владимир Путин упомянул в контексте критики в адрес Зеленского на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко», — сказал Марков.

По его словам, Зеленский ранее предлагал Путину встретиться, обсудить ситуацию в Донбассе. Однако российский лидер заявил, что коллега сначала должен выполнить соглашение, подписанное в Париже. Однако российско-украинские отношения обсудить можно. Например, поговорить о русском языке на Украине.

«Зеленский очень хочет добиться встречи с Путиным, но никак не может. Поэтому в качестве таких аргументов и предлагает эти темы. Но главное — он хочет обсуждать Донбасс, а Путин Донбасс сейчас обсуждать не будет», — считает политолог.

По его мнению, украинский президент «совершенно очевидно пытается заслужить со стороны партии войны в Вашингтоне, старается проводить максимально агрессивные действия». Марков считает, что встреча должна быть хорошо подготовлена, чтобы она могла дать позитивный результат.

«Если она будет использована Зеленским просто как пиар-сопровождение его эскалации, его милитаристских действий, его репрессий против РПЦ или Украинской православной церкви и русского языка, то такая встреча не просто становится не нужна, она становится вредной», — заключил собеседник «360».

При этом Марков полагает, что Зеленский занимает такую позицию не потому, что он злодей и хочет всех убивать, президент просто «подчинен партии войны».

В понедельник, 26 апреля, стало известно, что Владимир Зеленский дал распоряжение своей администрации связаться с коллегами из России для организации встречи с Владимиром Путиным.