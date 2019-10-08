Политолог рассказал, когда РФ возобновит авиасообщение с Грузией

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман отметил, что для начала Грузия должна обеспечить минимальный уровень стабильности в стране.

«Грузия для России — заметное туристическое направление, не секрет, что многие наши граждане с удовольствием туда ездят. Наши народы хорошо друг к другу относятся, хотелось бы такого же отношения и от властей Грузии. Все-таки они должны обеспечить некий минимальный уровень стабильности внутри Грузии, а также должна быть обеспечена безопасность наших граждан, которые туда приезжают», — заявил политолог.

Павел Фельдман добавил, что Тбилиси должен отказаться от антироссийской риторики, которую грузинские власти в ряде случаев продолжают публично демонстрировать.