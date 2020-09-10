Политолог рассказал, как Белоруссия может вернуться к стабильности

Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич рассказал, как Белоруссия может вернуться к стабильности.

Глава республики Александр Лукашенко призвал прокуратуру принять меры в отношении организаторов Координационного совета. Политолог заявил, что властям и оппозиционерам сперва нужно найти общую площадку для переговоров. Как он считает, это является начальным условием для возвращения мирной обстановки, сообщило радио «Говорит Москва».

«Власть поставили в такую ситуацию, что она обязана была реагировать достаточно жестко, ни скатиться в сторону мягкости анархии государств и с другой стороны, не скатиться к ошибочному или избыточному применению силы», — пояснил специалист.

Межевич заметил, что после первой декады сентября ситуация начала успокаиваться. По его мнению, выборы президента Белоруссии технически были проведены «неаккуратно». Эксперт заключил, что желание получить «сверхубедительный результат» было неверным.