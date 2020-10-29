Политолог раскрыл истинную цель планов США по размещению ракет в Европе

По мнению специалиста, разрывая соглашения об ограничении вооружений и говоря о размещение ракет в Европе, Вашингтон преследует совершенно другую цель, а именно Китай. По словам Маркова, Штаты посчитали, что еще около 10 лет у них будет научно-технологическое преимущество над КНР.

«И поэтому за 10 лет американцы должны рывком добиться полного военного доминирования над всеми и продиктовать свою волю, опираясь на новые, новейшие системы вооружения, которые они хотят разработать к этому времени», — добавил эксперт.

Он пояснил, что России надо развивать свою фундаментальную науку, чтобы сохранить стратегическую стабильность.