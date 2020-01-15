Политолог: Путин ответил готовыми решениями на самые острые вопросы

«Поддержка семьи, образование и качество жизни — это основные вопросы населения к государству. И президент пошел по этой повестке, ответив готовыми решениями на самые острые и значимые запросы», — заявил Потуремский.

Эксперт отметил, что обширный блок президентского послания был посвящен социальным проблемам.

«В этой связи нельзя не отметить высокую плотность решений — послание президента носит максимально конкретный и точный характер, — подчеркнул политолог. — Фактически озвучены уже пути решения проблем. Стоит отметить, что поставлена задача вводить эти решения в максимально ближайшие сроки — с 1 января, с сентября, и так далее».

Основными приоритетами послания президента к Федеральному собранию стали вопросы демографии и поддержки семьи, а также образование и социальная поддержка школьников.