    15 января 2020, 15:35

    Политолог: Путин ответил готовыми решениями на самые острые вопросы

    Ирина Нагайникова

    Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский отметил главные особенности послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщила газета «Взгляд».

    «Поддержка семьи, образование и качество жизни — это основные вопросы населения к государству. И президент пошел по этой повестке, ответив готовыми решениями на самые острые и значимые запросы», — заявил Потуремский.

    Эксперт отметил, что обширный блок президентского послания был посвящен социальным проблемам.

    «В этой связи нельзя не отметить высокую плотность решений — послание президента носит максимально конкретный и точный характер, — подчеркнул политолог. — Фактически озвучены уже пути решения проблем. Стоит отметить, что поставлена задача вводить эти решения в максимально ближайшие сроки — с 1 января, с сентября, и так далее».

    Основными приоритетами послания президента к Федеральному собранию стали вопросы демографии и поддержки семьи, а также образование и социальная поддержка школьников.