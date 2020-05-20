Политолог прокомментировал уголовное дело против Порошенко

По его словам, «записи разговора Байдена и Порошенко совершенно очевидно изобличают бывшего президента Украины в предательстве своей страны».

«Это доказательство полного управления Украины иностранными политиками. Есть все основания привлечь Порошенко к суду за измену», — считает Марков.