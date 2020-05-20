Политолог прокомментировал уголовное дело против Порошенко
Политолог Сергей Марков прокомментировал уголовное дело, которое завели на бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По его словам, «записи разговора Байдена и Порошенко совершенно очевидно изобличают бывшего президента Украины в предательстве своей страны».
«Это доказательство полного управления Украины иностранными политиками. Есть все основания привлечь Порошенко к суду за измену», — считает Марков.