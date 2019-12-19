Политолог прокомментировал слова Владимира Путина об экологии

«Похвально, что Россия присоединилась к Парижскому соглашению. И на самом деле президент правильно сказал, что Россия не главный эмитент. США, один из двух основных эмитентов, как раз из Парижского соглашения вышли усилиями президента Трампа и его команды», — сказал политолог.

Тильман также подчеркнул, что достигнуть прогресса трудно, если один из крупнейших загрязнителей окружающей среды отказывается сотрудничать и принимать участие в мероприятиях по улучшению экологии.

«Сказав это, я хочу подчеркнуть и обратить ваше внимание на слова Путина о том, что причины этих климатических изменений, или глобального потепления, как сейчас говорят, достоверно неизвестны. Как и то, что именно человеческая деятельность, промышленная и так далее, является причиной всех этих изменений», — добавил эксперт.

Кроме этого Тильман добавил, что в российской столице воздух чище, чем в некоторых американских городах.

«Должен сказать, что в Москве просто по ощущениям воздух чище, чем в Чикаго!», — подытожил политолог.

Вопрос об экологии президенту России задал представитель «Маяка» Валерий Санфиров на сегодняшней большой пресс-конференции. Он спросил, какой ущерб могут принести климатические изменения России.

«Если не ошибаюсь, в этом году Россия присоединилась к Парижским соглашениям, и, согласно им, до 2030 года сокращение объема вредных выбросов у нас должно составить 25 — 30%. Но вы на конференции „Россия зовет“ сказали, что к этому же периоду сокращение составит до 60%. Вы впервые ошиблись или имели в виду что-то особенное?» — спросил Санфиров.

Президент согласился, прокомментировав словами «Поймал, уел».

После президент добавил, что сейчас записана цифра в 25 — 30% от базового периода. И большинство стран будут придерживаться этого принципа, начиная отсчет с 1991 года.

Объясняя свою «ошибку», российский лидер предложил подумать, что какая-то работа уже проведена. Помимо этого следует учитывать и поглощаемость вредных выбросов нашими лесами. Словом, цифры относительные.