Политолог прокомментировал слова помощника Трампа об исчерпании «лимита» санкций против РФ
Политолог Александр Асафов обсудил с РИА ФАН слова помощника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена о том, что Штаты ввели так много антироссийских санкций, что подошли к «лимиту».
«Все их высказывания на этом посту обусловлены необходимостью момента», — заметил специалист.
Асафов напомнил о словах Трампа о том, что никто не был так строг к России, как он. Заявление о невозможности вводить очередные рестрикции означает, что в случае проигрыша Трампа на выборах его преемник ничего не сможет сделать против Москвы.
«И только Трамп и его команда, могут придумать нечто новое, чтобы сдержать РФ», — добавил собеседник информагентства.