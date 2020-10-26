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    26 октября 2020, 12:59

    Политолог прокомментировал слова помощника Трампа об исчерпании «лимита» санкций против РФ

    Артур Блянихов

    Политолог Александр Асафов обсудил с РИА ФАН слова помощника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена о том, что Штаты ввели так много антироссийских санкций, что подошли к «лимиту».

    «Все их высказывания на этом посту обусловлены необходимостью момента», — заметил специалист.

    Асафов напомнил о словах Трампа о том, что никто не был так строг к России, как он. Заявление о невозможности вводить очередные рестрикции означает, что в случае проигрыша Трампа на выборах его преемник ничего не сможет сделать против Москвы.

    «И только Трамп и его команда, могут придумать нечто новое, чтобы сдержать РФ», — добавил собеседник информагентства.