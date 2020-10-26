Политолог прокомментировал слова помощника Трампа об исчерпании «лимита» санкций против РФ

«Все их высказывания на этом посту обусловлены необходимостью момента», — заметил специалист.

Асафов напомнил о словах Трампа о том, что никто не был так строг к России, как он. Заявление о невозможности вводить очередные рестрикции означает, что в случае проигрыша Трампа на выборах его преемник ничего не сможет сделать против Москвы.

«И только Трамп и его команда, могут придумать нечто новое, чтобы сдержать РФ», — добавил собеседник информагентства.