Политолог прокомментировал слова Эспера о соперничестве России и США

«Россия и Китай — главные стратегические соперники США», — заявил Эспер в ходе выступления в американском центре Rand Corporation.

Кошкин отметил, что эта информация не является сенсационной и неожиданной. По его словам, наша страна способна уничтожить Соединенные Штаты.

«У США в руководящих документах прописано, что для них Россия, как и ряд других государств, является весьма жестким оппонентом. Только надо учитывать один факт: сегодня в мире только Россия в состоянии уничтожить Соединенные Штаты Америки, и у военных специалистов в Пентагоне это, естественно, вызывает серьезное опасение», — пояснил специалист.

Эксперт считает, что в США говорят о соперничестве с РФ в уважительном ключе. Он подчеркнул, что к Китаю относятся иначе. Так, президент Штатов Дональд Трамп заявлял, что КНР является той страной, которую необходимо обуздать.