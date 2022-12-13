13 декабря 2022, 19:16
Политолог прокомментировал ситуацию с осуждением слов Меркель о Минских соглашениях
Политолог Сергей Марков: своим осуждением Штрахе выразил позицию европейского общества
Хайнц-Кристиан Штрахе, бывший вице-канцлер Австрии, своим осуждением слов Ангелы Меркель об правдивых целях Минских соглашений смог показать настроенность всего общества Европы. Об этом сообщил политолог Сергей Марков в интервью сайту «Крым 24».
«Сейчас общеевропейское мнение такое: „Россию нужно обманывать еще больше, лгать и убивать“», — заявил политолог.
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По словам эксперта, Штрахе является весьма антинемецким политиком. Своими высказываниями он выражает позицию определенной части европейского общества, которое все свое время была настроена против России.
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Ангела Меркель
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