Политолог прокомментировал прогноз Чубайса о революционной смене элит

Анатолий Чубайс заявил о том, что в ближайшее время мировые элиты сменятся из-за революции в энергетике. Политолог Дмитрий Дробницкий раскритиковал это предположение. Об этом сообщила газета «Взгляд».

Эксперт отметил, что появление новых источников энергии скажется на следующем технологическом рывке. Однако вряд ли повлияет на конфигурацию элит в мире. По его мнению, поменять что-то в значительной степени может только серьезный технологический рывок, передала «Газета.ru».

«На мой взгляд, новая уникальная российская ядерная установка с замкнутым топливным циклом — это действительно подход к новому энергетическому уровню развития и вообще обеспечения электроэнергетики. Подобные проекты в ближайшем времени принесут много новостей как для традиционных приверженцев топливно-энергетического комплекса, так и для тех людей, кто выступает за зеленую энергетику», — отметил политолог.