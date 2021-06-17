Политолог прокомментировал обсуждение кибератак Путиным и Байденом

Джо Байден в ходе встречи с Владимиром Путиным затронул тему кибератак, в которых обвиняют российских хакеров. Директор института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, заявил, что этот вопрос следует убирать из политической повестки, написало РИА ФАН.

Путин на саммите отметил, что, несмотря на обвинения в сторону российских хакеров, большая часть кибератак на американские компании проводится с территории США.

«Нужно разбираться. Америка говорит о нас конкурентно, Путин говорил об общем количестве, то есть разговор был переведен на другие проблемы. Поэтому если вернуться к российским кибератакам, там может быть другая информация. Америку волнует, что хакеры действуют с российской территории, вламываются в счета американских банков, снимают деньги. Это же давно идет, целая серия претензий к российским хакерам», — сказал Гарбузов.

Политолог отметил, что тему кибератак нужно «убирать из сферы политического диалога».