Политолог призвал уменьшить число полетов в Болгарию в ответ на критику СССР

Россия осудила Болгарию за критику вклада СССР в победу над нацизмом Подробнее

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев заявил о необходимости жестко ответить на данное заявление балканской страны.

«Я бы ограничил количество чартерных рейсов в Болгарию, потому что они так себя ведут. Это должно подействовать отрезвляюще. Болгары наглеют оттого, что им не прилетает ответка. Эта ответка должна прилететь в виде временного ограничения. Надо жестко отвечать на каждый такой выпад. Нужно с помощью подобных выставок вести просвещение населения. Болгария была союзницей Гитлера, и это стало причиной того, что Красная армия туда пришла», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, такими заявлениями Болгария намерена угодить странам Запада.

«Болгария очень хочет выслужиться перед Евросоюзом, НАТО. Православные болгары, которые пишут кириллицей, должны изображать из себя еще больших русофобов, чем поляки. Болгария на протяжении многих лет показывает черную неблагодарность русскому народу, который помог ей освободиться от 500-летнего османского владычества. На мой взгляд, близкие отношения с Болгарией — это глубочайшая ошибка», — заключил Вадим Трухачев.

Ранее МИД Болгарии опубликовал официальное заявление, в котором сказано, что «Советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых европейских странах».