Политолог призвал Германию и Россию держаться вместе перед угрозой из США

«Реакция ФРГ усложняет отношения с Россией». Депутат бундестага — об убийстве в Берлине и высылке дипломатов Подробнее

По мнению специалиста, сейчас Берлину и Москве невыгодно ссориться, поскольку наступает критическое время, когда Вашингтон будет вводить санкции в отношении немецких фирм, которые работают с российским газопроводом «Северный поток — 2».

В этой ситуации ФРГ придется реагировать — либо идти на компромисс, либо противостоять, вводя контрсанкции против Штатов. Политолог напомнил, что немцы никогда так не поступали в отношении американских партнеров.

«Но плохие отношения между Россией и Германией будут только на руку тем, кто хочет со стороны США установить свои правила игры», — подытожил Рар.