  • Политолог призвал Германию и Россию держаться вместе перед угрозой из США

    12 декабря 2019, 17:01

    Артур Блянихов

    Политолог Александр Рар обсудил с газетой «Взгляд» сообщение о том, что Россия высылает двух немецких дипломатов в ответ на аналогичные действия Германии.

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    По мнению специалиста, сейчас Берлину и Москве невыгодно ссориться, поскольку наступает критическое время, когда Вашингтон будет вводить санкции в отношении немецких фирм, которые работают с российским газопроводом «Северный поток — 2».

    В этой ситуации ФРГ придется реагировать — либо идти на компромисс, либо противостоять, вводя контрсанкции против Штатов. Политолог напомнил, что немцы никогда так не поступали в отношении американских партнеров.

    «Но плохие отношения между Россией и Германией будут только на руку тем, кто хочет со стороны США установить свои правила игры», — подытожил Рар.