Политолог предположил неожиданную причину резкой смены риторики Медведева

Эксперты заметили перемены в публичных высказываниях заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Политолог Константин Калачев в беседе с «360» предположил, что это может быть связано с карьерными устремлениями зампреда Совбеза.

«Медведев хочет быть в русле актуальной повестки, он хочет быть востребованным политиком», — сказал он.

Также Калачев предположил, что резкие острословные заявления зампреда Совбеза России могут быть частью публичной политической игры. По версии политолога, таким образом Медведев может претендовать на то, чтобы стать преемником президента.

«Возможно, Медведев показывает свою решимость отвечать за любое направление. В том числе и готовность стать преемником», — предположил Калачев.

Он напомнил, что ранее Медведев уже прошел испытание этой должностью.

Однако часть наблюдателей считают, что своими резкими высказываниями Медведев компенсирует свои «ошибки» в виде либеральной политики. По мнению Калачева, эта версия вряд ли соответствует реальному положению дел.

«Это не попытка оправдать прошлые взгляды якобы либерала. Это просто желание продемонстрировать, что он готов стать частью команды Путина, причем на любой должности», — сказал политолог.