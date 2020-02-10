Политолог предложил сделать паузу в отношениях РФ и Польши на 10 лет

«Мне кажется, отношения на текущий момент безнадежны. При нынешних правящих правых в Польше — особенно», — цитирует Бовта «Свободная пресса».

На фоне разговоров о том, кто виноват в развязывании Второй мировой войны, политолог напомнил, что в те времена вся предвоенная политика была грязной и каждый отстаивал свои интересы и боролся за себя.

«Сталин принципиально не сделал в соглашении с Гитлером ничего такого сверхъестественного по отношению с тем, что сделали раньше по отношению с тем же Гитлером и Франция, и Польша», — подытожил специалист.