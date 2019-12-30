Политолог посоветовал Польше «набраться мужества и признать ошибки»

Эксперт считает, что Польша в течение последних лет тщательно «изображает себя страной-жертвой». Также политолог обратил внимание на то, что президент сказал об очень важной вещи.

«О том, что в событиях, которые происходили в 30-е годы в Европе и которые привели ко Второй мировой войне, Польша является не только страдательной стороной», — сказал Светов.

Кроме этого он напомнил о том, как в Польше принимали Германа Геринга — второе лицо в иерархии власти гитлеровской Германии, и устраивали в его честь парад.

«Президент России сказал о том, какие соглашения были у Польши, как она участвовала в разделе Чехословакии, а также о том, что польские власти в то время придерживалось антисемитских взглядов», — заявил Светов.

Политолог посоветовал Варшаве набраться мужества и признать это, в противном случае могут быть последствия, написало РИА ФАН.

Владимир Путин 24 декабря во время расширенного заседания коллегии оборонного ведомства РФ назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в Германии в 1935–1939 годах Юзефа Липского, поддержавшего Адольфа Гитлера и его инициативу выслать польских евреев на африканский континент.