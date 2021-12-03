Политолог посоветовал Москве отказаться от переговоров с Нуланд по Донбассу

Киевский политолог Михаил Погребинский выразил уверенность, что России не стоит обсуждать урегулирование в Донбассе с замгоссекретаря США Викторией Нуланд. Специалиста процитировал «Взгляд».

По мнению Погребинского, Москве следует вести переговоры по этому вопросу с президентом США Джо Байденом и его советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. Он объяснил, что в этом случае будет больше шансов на то, что киевским властям удастся достичь компромисса с руководством донбасских республик. «Утро.ру» отметило слова политолога о том, что Байден и Салливан придерживаются менее категоричных взглядов на пути деэскалации в Донбассе.