Политолог посочувствовал Лаврову и Шойгу из-за переговоров с чиновниками США

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян выразил сочувствие главе МИД РФ Сергею Лаврову и министру обороны России Сергею Шойгу из-за того, что они вынуждены вести переговоры с чиновниками и политиками Соединенных Штатов.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп предложил избирателям подумать о переносе президентских выборов из-за пандемии. Позже он заявил, что не желает этого. По мнению Ордуханяна, эти заявления являются игрой, пишет ИА Nation News.

«Чтобы не сказал Трамп, Байден, Пелоси и Клинтон будут против. Это игра, клоунада, и мы с этими людьми обсуждаем договор СНВ-III и мировую безопасность! Разве можно с этими людьми о чем-то говорить?! Я искренне сочувствую и Лаврову, и Шойгу», — подчеркнул он.

Он вспомнил, как государственный секретарь США Майк Помпео заявил о якобы воровстве Китаем американских технологий. Политолог заметил, что при этом американцы выпускают российский автомат Калашникова. Эксперт предложил продвинутой аудитории закупать попкорн перед просмотром выступлений Трампа, Помпео и политика-демократа Нэнси Пелоси.