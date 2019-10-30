Политолог посчитал формальной просьбу американских конгрессменов продлить СНВ-3

Американские демократы попросили Помпео о продлении СНВ-3 Подробнее

По мнению Лукьянова, формальная просьба законодателей еще не говорит о реальном намерении сохранить соглашение. Это скорее попытка уколоть хозяина Белого дома, который не склонен прислушиваться к конгрессменам и в частности к палате представителей.

«Но в данном случае это ничего не значит, поскольку это зависит не столько от него, сколько от того, какую позицию займет, например, помощник по нацбезопасности», — пояснил специалист.

Он напомнил о бывшем советнике Трампа по нацбезопасности Джоне Болтоне, который был яростным противником договоров, которые касались ограничения вооружений. Результатом его личных усилий стал выход Вашингтона из ДРСМД.

Самому президенту США, по словам политолога, эта тема попросту неинтересна, а новое поколение американского истеблишмента воспринимает подобные документы как пережиток прошлого.

«Так что их позиция не означает поддержку России, а просто желание еще раз напомнить Трампу, что у него все неправильно», — пояснил эксперт.