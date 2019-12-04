Берлин задумался об ответе США на санкции против «Северного потока — 2» Подробнее

Дудчак выразил уверенность, что политика Киева противоречит интересам европейцев на энергетическом рынке. Специалист напомнил, что Незалежная полностью отрабатывает позицию американских партнеров в Европе, так же, как Варшава и прибалтийские республики. Другими словами, позиция Украины — это ретрансляция интересов Вашингтона.

Он предположил, что позиция Штатов может измениться в случае компромисса с Европой и это также повлияет на политику Киева.

«Это наемники, которые готовы уничтожить свое государство ради своих корыстных интересов, отрабатывая интересы своей политической „крыши“, что и делается с 2014 года», — подытожил эксперт.