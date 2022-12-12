12 декабря 2022, 17:01
Политолог пояснил ситуацию с приглашением США к участию в АТЭС России
Политолог Владимир Брутер: США не могут не пригласить РФ на заседания АТЭС
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет следующем году в США. Ситуацию с заявленным приглашением России к участию оценил политолог Владимир Брутер в беседе с «Политикой Сегодня» .
По словам эксперта, не стоит расценивать приглашение поучаствовать в саммите к улучшению международных дипломатических отношений между Россией и США.
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Политолог добавил, что, если Россию не пригласят к участию в заседаниях АТЭС, большинство стран могут не понять такого решения США.
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