Политолог пояснил популярность Лукашенко в России

«Мне кажется, россиянам импонирует честность, справедливость и жесткий управленческий стиль Лукашенко, в отношении проявлений беззакония. Защита простых людей. Интересы простого человека ставятся во главу угла», —пояснил Шпаковский.

Эксперт убежден, что в конце 90-х годов белорусской власти удалось ликвидировать криминализированные ячейки. По его мнению, Лукашенко легко прощается с чиновниками-коррупционерами.

Шпаковский также обратил внимание на то, что у белорусов больше уважения вызывает Владимир Путин. «Вполне понятно. Белорусы и россияне — братские и родственные народы. Естественно, белорусы симпатизируют России и возлагают определенные надежды на то, что Россия будет успешным государством. То, что делает Путин в плане роста авторитета России на международной арене без внимания в нашем обществе не остается» — резюмировал политолог.