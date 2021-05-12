Политолог поддержал слова Стоуна о кампании США против России

Немецкий политолог Александр Рар обсудил с RT слова американского кинорежиссера Оливера Стоуна о том, что Штаты ведут кампанию против России на протяжении долгого времени.

Рар заметил, что Стоун говорит о реальном положении дел, когда первым драку затевает Запад. Во-первых, Североатлантический Альянс начал расширение на восток. Во-вторых, Вашингтон намерен сохранить свою монополию на однополярный мир.

«И в Германии есть достаточно много пока разумных голосов, которые в таком же роде выступают», — обратил внимание политолог.