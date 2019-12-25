Политолог поблагодарил Украину за помощь в строительстве Крымского моста

«Спасибо Украине. Не устроили бы блокаду Крыма — никто б моста и не строил. Была охота деньги вбухивать», — сказал политолог.

Также Сатановский вспомнил историю и порадовался, что несмотря на то, что за все века ничего подобного здесь сделать не удавалось, сейчас проект оказался реализован. Он напомнил, что Крымский мост был построен во многом благодаря стараниям самой Украины.

«При греках со скифами построить не могли, при римлянах и хазарах не могли, при генуэзцах и турках не могли, в Российской Империи и Советском Союзе тоже, и вдруг построили. Спасибо Украине», — ехидно комментирует Сатановский на своем tg-канале.

Также политолог добавил, что за устроенную Киевом блокаду полуострова, в полном соответствии с принципами коллективного наказания, Украину следует судить по всем международным законам.